Путин обязал некоторых экспортеров продавать валютную выручку на внутреннем рыке

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий отдельных российских экспортеров по внешнеторговым контрактам в течение полугода продавать выручку в иностранной валюте на российском рынке.

В сообщении, распространенном пресс-службой правительства России, говорится: «Президент России подписал Указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)». На 6 месяцев для ряда компаний вводится обязательная репатриация валютной выручки и ее продажа на российском рынке. Объемы и сроки продажи будут установлены правительством России».

«Вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. …В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», – сообщили в российском правительстве.

Москва, Иван Бабурин

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