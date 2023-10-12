Во второй половине следующего года в России тарифы на газ могут вырасти более чем на 11 процентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в четверг, 12 октября, заявил, что во втором полугодии 2024 года тарифы на газ могут вырасти более чем на 11 процентов, – сообщает радиостанция НСН.

В эфире радиостанции Ананских сказал: «В первом полугодии тарифы не вырастут, поэтому за год средний рост цен составит 5,5 процента. В 2023 году цены на газ для населения не росли. При этом следует обратить внимание на накопительный эффект, вызванный необходимостью повышать зарплаты сотрудникам отрасли и проводить программу газификации населения. Это огромные вложения. Во втором полугодии 2024 года тарифы на газ могут вырасти на 11,2 процента. По большому счету, государство тянуло с повышением как можно дольше».

Москва, Иван Бабурин

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