В России годовая инфляция достигла 6% и будет расти дальше

Центральный банк России в пятницу, 13 октября, сообщил, что годовая инфляция в сентябре достигла 6% и в ближайшие месяцы она продолжит повышаться.

В сообщении, опубликованном на сайте Центробанка, в частности, говорится: «В сентябре потребительские цены выросли на 0,87%. В среднем за III квартал месячный прирост цен составил 0,96%, что в пересчете на год соответствует 12,1%. Годовая инфляция продолжила повышаться, достигнув 6% (в августе – 5,15%). По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. …Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

«Предпринимаемое ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия», – подчеркнули в ЦБ.

Москва, Иван Бабурин

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