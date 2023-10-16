Российский минфин предложил в первый день Нового года поднять цены на водку, коньяк и бренди

Министерство финансов РФ подготовил проект приказа, согласно которому предлагается с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк.

В пояснительной записке минфина, опубликованной на сайте проектов нормативных актов, говорится: «При разработке проекта приказа принимались во внимание также влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов».

Согласно проекту приказа минимальная розничная цена водки с 1 января 2024 года составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди – 403 рубля, коньяка – 556 рублей за 0,5 литра.

«Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2024 года предлагается на уровне 246 рублей (229 рублей в настоящее время), оптовая – 256 рублей (238 рублей) за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 289 до 311 рублей за 0,5 литра, оптовая – с 304 до 327 рублей, на коньяк – соответственно отпускная с 397 до 427 рублей, оптовая с 419 до 450 рублей», – говорится в пояснительной записке министерства.

Следует отметить, что на сегодняшний минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей.

Москва, Иван Бабурин

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