Российским нефтяным компаниям поручено увеличить производство дизтоплива

Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник, 16 октября, на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов при участии представителей минэнерго, ФАС и минсельхоза поручил руководителям нефтяных компаний увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка.

В сообщении, опубликованном на сайте российского кабмина, говорится: «Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза. … Минсельхозу совместно с властями регионов поручено продолжить мониторинг цен посредников при продаже топлива аграриям. ФАС должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС и в мелкооптовом сегменте крупными нефтяными компаниями и независимыми участниками рынка в соответствии с динамикой цен на бирже, где это топливо закупается».

«Участники совещания отметили стабильную ситуацию с ценами на нефтепродукты в розничном сегменте, снижение биржевых и мелкооптовых цен, а также стоимости топлива для сельхозпроизводителей», – отметили также в правительстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»