Малайзия намерена отказаться от доллара и использовать золотой динар

Власти Малайзии хотят возродить идею ухода от доллара США и использования в качестве резервной валюты исламского золотого динара. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

Исламский золотой динар был впервые предложен в 2001 году. В основе этого проекта лежит возвращение к золотому стандарту. Основная цель инициативы заключается в создании международной валюты, обеспеченной золотом, для использования в мусульманском мире.

Малазийский премьер заявил, что вопрос возвращения к золотому динару будет обсуждаться на предстоящей встрече по исламской экономике и финансам, которая состоится в конце года. «Мы хотим начать использовать золотой динар несмотря на все препятствия. Ранее я уже упоминал, что 25% нашей торговли с Китаем ведется в малайзийских ринггитах и юанях», – отметил Ибрагим.

Переход на золотой динар уменьшит зависимость от доллара США и укрепит внутреннюю мощь экономики страны, считает политик. «Исламские страны знакомы с динаром. Более того, учитывая рост халяльной индустрии, которая оценивается в триллион долларов, другие страны хорошо информированы о преимуществах динара», – подчеркнул премьер.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

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