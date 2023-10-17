Россия заключила с Китаем один из крупнейших в истории контрактов на поставки зерновых

Лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян во вторник, 17 октября в Пекине в преддверии открытия Третьего международного форума «Один пояс – один путь» заявил, что Россия и Китай подписали один из крупнейших контрактов в истории на поставку зерновых, – сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, на полях делового форума в Пекине Овсепян сказал: «Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории России и Китая контрактов почти на 2,5 трлн. рублей ($25,7 млрд по курсу) на 70 млн. тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масляничных грузов. Эта инициатива будет способствовать нормализации экспортной структуры в рамках «Пояса и пути». Ситуация заключается в том, что мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока».

«В последних числах ноября – в начале декабря на встрече глав правительств России и Китая будет подписан межгосударственный договор о «Новом сухопутном зерновом коридоре». Благодаря «Забайкальскому зерновому терминалу» новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в КНР до 8 млн. тонн, который в дальнейшем за счет строительства новой инфраструктуры планируется довести до 16 млн. тонн», – отметил лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор».

Пекин, Иван Бабурин

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