Банк БРИКС выделил Бразилии миллиард долларов на восстановление экономики

Новый банк развития (НБР) БРИКС выделил Бразилии кредит в размере 1 млрд долларов. Деньги пойдут на восстановление экономики. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Соглашение подписали глава НБР Дилма Роуссефф и министр финансов Бразилии Фернанду Аддад в марокканском Марракеше. Кредит был выделен в рамках программы чрезвычайной помощи.

Решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году. Официальное открытие состоялось в 2015 году. Основная задача организации – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. За последние несколько месяцев около 20 государств выразили желание присоединиться к экономическому блоку.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»