Новак поручил ФАС и минэнерго продолжать работу по снижению цен на моторное топливо

Вице-премьер России Александр Новак в пятницу, 20 октября, на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года, – сообщили в пресс-службе российского кабмина.

В сообщении пресс-службы правительства говорится: «Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива до индикативных уровней для удовлетворения спроса на внутреннем рынке».

«Отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах. Стоимость дизеля для сельхозпроизводителей, в том числе при продаже посредниками, также стабилизировалась», – сообщили в правительстве РФ.

Москва, Иван Бабурин

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