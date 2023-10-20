Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году вырос на $320 млрд

Министр финансов США Джанет Йеллен и глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в пятницу, 20 октября, выпустили совместное заявление, в котором говорится, что дефицит бюджета США увеличился за минувший год на $320 млрд, – сообщают СМИ.

В документе, распространенном Белым домом, в частности, говорится: «В 2023 финансовом году, который завершился 30 сентября, бюджетные расходы США превысили $6,1 трлн., доходы составили свыше $4,4 трлн. Дефицит бюджета по сравнению с данными за 2022 финансовый год вырос на $320 млрд и составляет теперь около $1,7 трлн., что соответствует 6,3% ВВП».

Вашингтон, Иван Бабурин

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