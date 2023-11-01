Неофициальные санкции не дают итальянским компаниям работать в России

Россия остается привлекательной для иностранных компаний, но западные санкции препятствуют приходу фирм на российский рынок. При этом многие продолжают работать в РФ и не собираются уходить. Об этом рассказал глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини.

По его словам, в настоящее время 110 итальянских компаний имеют производство в РФ. Представительство в нашей стане есть у 250 фирм. В основном в России работают компании, продающие комплектующие для автомобилей, оборудование, стройматериалы. Кроме того, много компаний, торгующих одеждой, мебелью, вином, пишут «Известия».

«Прироста инвестиций практически нет, поскольку это очень сложно. В последний раз их прирост наблюдался в пищевой промышленности. Что касается инвестиций из России в Италию, я их не вижу. Опять же отправить деньги из России в Италию сложно из-за санкционных препятствий», – пояснил Торрембини.

Итальянское правительство официально не препятствует работе в России. Но есть другие причины, почему инвестиции из Италии на российский рынок почти остановились.

«Самые неприятные запреты неофициальные. Однако потом фирме говорят, что работать в России, мол, сложно и опасно, и поэтому лучше не рисковать. Много итальянских компаний, желающих работать в РФ, пока не рискуют выходить на этот рынок», – заключил глава Ассоциации итальянских предпринимателей.

Рим, Зоя Осколкова

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