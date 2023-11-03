Путин спрогнозировал рост ВВП в 3% в 2023 году

Рост ВВП по итогам 2023 года может составить 3%, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что европейские экономики закончат год с отрицательной динамикой.

«У нас в этом году рост ВВП будет 2,8-2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы – минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, но просто констатируем сам факт», – цитирует президента ТАСС.

Ранее президент Путин отметил, что за девять месяцев текущего года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года. По прогнозам Минэкономразвития, ВВП России в 2023 году покажет рост в 2,8%, а не 1,2%, как министерство предсказывало в апреле.

Всемирный банк в октябре улучшил прогноз развития экономики РФ на 2023 год. После ожиданий снижения ВВП на 0,2% ВБ предсказал рост на 1,6%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»