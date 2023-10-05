Всемирный банк в прогнозах по России перешел от падения ВВП к росту на 1,6%

Всемирный банк улучшил прогноз развития экономики России на 2023 год. После ожиданий снижения ВВП на 0,2% ВБ предсказал рост на 1,6%, следует из прогноза для развивающихся рынков Европы и Центральной Азии.

В апреле ВБ прогнозировал падение ВВП России в 2023 году на уровне 0,2% и «управляемый» дефицит бюджета. Ожидалось, что добыча нефти в стране сократится на 7%.

В новом прогнозе указан рост ВВП России на 1,6% по итогам текущего года и 1,3% в 2024 году. ВБ ожидает, что в 2025 году российский ВВП вырастет на 0,9%.

Прогноз по инфляции внутри страны в 2023 году составил 5,6%, в 2024-м – 5,2%, в 2025 году – 4%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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