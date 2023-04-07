Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России в 2023 году

Всемирный банк вслед за МВФ улучшил прогноз по российской экономике на 2023 году. Если раньше аналитики прогнозировали, что падение ВВП РФ составит 3,3%, то теперь – только 0,2%. Об этом говорится в докладе, опубликованном организацией.

Санкции продолжают оказывать негативное воздействие на российскую экономику. Во Всемирном банке считают, что из-за новых ограничений на поставки энергоносителей из РФ добыча нефти в стране в 2023 году сократится на 7%.

Что касается дефицита российского бюджета, то его ВБ назвал «управляемым», это возможно благодаря низкому уровню госдолга и накопленным резервам.

Проблемы наблюдаются в секторе частных инвестиций, по мнению аналитиков, они снизятся из-за повышенной неопределенности и затрудненного доступа к технологиям. «Среднесрочные перспективы роста российской экономики являются сдержанными, поскольку доступ страны к ресурсам и технологиям, повышающим производительность, ограничен», – говорится в докладе.

Усложняет ситуацию утечка квалифицированной рабочей силы. Все это окажет давление на перспективы роста в средне- и долгосрочной перспективе.

По прогнозу Банка России, в 2023 году ВВП изменится в диапазоне от -1% до +1%. Регулятор ранее пересмотрел свою оценку в сторону улучшения, в октябре ЦБ допускал спад экономики в пределах 1-4%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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