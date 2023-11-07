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Вторник, 7 ноября 2023, 10:18 мск

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Больше 100 британских компаний признались в нарушении санкций против России

В Великобритании 127 компаний признались, что нарушали ограничения, введенные в отношении России. Британские власти обещают смягчить наказание тем, кто добровольно признался в обходе санкций. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, в британском минфине есть информация о нарушивших санкции компаниях по состоянию на май 2023 года. За обход ограничений фирмам грозит наказание в виде штрафов и вплоть до уголовного преследования.

В свою очередь источник в офисе по реализации финансовых санкций (OFSI) подчеркнул, что власти не пытаются «неоправданно» наказывать компании за ошибки и принимают во внимание смягчающие обстоятельства. За добровольное признание и сотрудничество со следствием наказание может быть менее суровым.

Тем временем, Евросоюз готовит новый 12-й по счету пакет санкций, который будет включать в себя ограничения на экспорт и импорт, а также ужесточит потолок цен на нефть. Кроме того, в список подсанкционных лиц могут попасть еще 100 человек и около 40 компаний. Дополнительные санкции также рассматриваются для тех, которые помогает обходить ограничения.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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