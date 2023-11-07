Объем торговли России и Китая почти достиг плановых 200 млрд долларов

Объем торговли России и Китая достиг 196,48 млрд долларов и по итогам 10 месяцев вырос на 27,7%, следует из данных главного таможенного управления КНР.

По итогам октября товарооборот между двумя странами составил 19,79 млрд долларов, что меньше сентябрьского уровня на 9%. С начала года объем экспорта-импорта рос, но в октябре Китай купил российских товаров на 3,7% меньше, а в Россию отправил на 10,2% меньше.

За январь-октябрь Китай нарастил поставки в Россию на 52,2% до 90,08 млрд долларов. Объем ввозимых в КНР российских товаров вырос на 12,4% до 106,4 млрд долларов. Положительное сальдо России упало на 53% до 16,32 млрд долларов по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Но даже в таких условиях общий объем торговли между КНР и Россией вплотную приблизился к рекордным 200 млрд долларов. Москва и Пекин ожидали, что достигнут этого уровня по итогам 12 месяцев, но до конца года остается еще два месяца для установления новой рекордной отметки в объемах торговли.

Москва, Наталья Рязанова

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