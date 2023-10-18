Путин поддержал программу Си по развитию региона и человечества

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в рамках III Международного форума «Один пояс, один путь». Китайский лидер подтвердил, что взаимное доверие между двумя странами растет, как и товарооборот. Президент РФ поддержал представленную китайским коллегой программу развития региона.

«Ваша идея широкого сотрудничества между странами исторического Шёлкового пути получила очень хорошее развитие. Вы сейчас изложили большую программу дальнейшего развития идеи одного пути, по сути дела, всего человечества. Мы искренне желаем вам удачи», – сказал Путин во время встречи.

Стенограмма вступительных слов опубликована на сайте Кремля.

Си Цзиньпин отметил поддержку своей инициативы Россией: Путин уже в третий раз принимаете участие в форуме. Всего с 2013 года лидеры РФ и КНР провели 42 личные встречи.

«Неуклонно углубляется политическое взаимодоверие и стратегическое взаимодействие. Двусторонний товарооборот вышел на исторические рекорды и приближается 200 млрд долларов», – заявил Си.

Китайский лидер подчеркнул активную работу регионов Китая и России, чтобы реализовать намеченные договоренности. Президент Путин отметил, что именно в китайских партнерах уверен на 100%.

«Каждый из лидеров любой страны, когда что-то планирует, конечно, стремится к тому, чтобы это было реализовано. Но мы никогда на 100% не знаем, как это будет получаться. У Китая под Вашим руководством это получается», – сказал Путин.

Во время открытия форума Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество в рамках инициативы «один пояс, один путь» находится в самом расцвете, и призвал участников «упорно и с воодушевлением двигаться вперед», к новому «золотому десятилетию», передает агентство «Синьхуа».

В США заметили, что Владимира Путина в Пекине встретили с красной дорожкой, а для госсекретаря Энтони Блинкена летом ее не расстилали.

Пекин, Наталья Рязанова

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