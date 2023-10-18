В США увидели отличия в приеме Путина и Блинкена во время визита в Китай

Пекин встретил президента РФ Владимира Путина красной дорожкой, которую не расстилали во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает американское издание Newsweek.

17 октября президент Путин прилетел в Китай с двудневным визитом для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». В Пекине его встретили с красной дорожкой.

Прием Блинкена в июне был более сдержанным, отметило издание. Правозащитница Дженнифер Цзэн заявила, что подобный холодный прием в китайской культуре является «преднамеренным унижением».

Президент РФ анонсировал свой визит в КНР в конце сентября. Путин подчеркнул, что принял приглашение «с удовольствием», ведь Москва и Пекин действуют синхронно, создавая большое евразийское пространство.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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