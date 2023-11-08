В России за полтора года наложили 93 ареста на активы иностранного бизнеса

В России растет число арбитражных дел с участием иностранного бизнеса. В условиях санкций и ухода зарубежных компаний с российского рынка суды стали чаще обычного применять против иностранных ответчиков обеспечительные меры, включая арест денежных средств и имущества. Об этом пишет РБК.

Как свидетельствуют данные исследования компании МЭФ Legal, из 295 определений арбитражных судов за период с 1 марта 2022 года по 24 октября 2023 года в трети случаев против иностранного бизнеса применяются обеспечительные меры.

Большинство среди этих мер – «традиционные» (арест активов на определенную сумму, долей, недвижимого имущества), но встречаются и такие, которые аналитики отнесли к «экзотическим» – арест всей корпоративной структуры в России или так называемые антиисковые запреты. Всего за этот период суды ввели 117 разного рода обеспечительных мер, из них 93 ареста.

Таким образом российские заявители пытаются удержать иностранный бизнес или активы на территории России. По прогнозам авторов исследования, доля принимаемых обеспечительных мер против иностранного бизнеса будет расти.

Как следует из данных Судебного департамента при Верховном суде, в 2022 и 2023 годах существенно выросло число экономических споров в судах с участием иностранных юридических лиц. Если в 2021 году таких дел было 13,9 тысячи, то в 2022 году – уже 17,9 тысячи, а за первое полугодие 2023 года поступило уже 14 тысяч дел. Статистика показывает именно споры напрямую с иностранными юрлицами, тогда как в целом споров с иностранным бизнесом, который может быть представлен российскими «дочками» или связанными с иностранцами компаниями, значительно больше.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»