В Госдепе пообещали «убить» российский проект по экспорту СПГ

Вашингтон работает над тем, чтобы российский проект «Арктик СПГ-2» прекратил свое существование. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

«На минувшей неделе мы приняли решение ввести новые санкции против проекта «Арктик СПГ-2» – одного из главных проектов НОВАТЭКа, – и структур, задействованных в нем. Наша цель – убить этот проект. И мы делаем это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7», – заявил дипломат, выступая на заседании комитета Сената США по иностранным делам.

По его словам, координатор санкций Госдепа совместно с Управлением контроля за иностранными активами работают над «закручиванием гаек». «Это критически важно», – подчеркнул Пайетт.

Соединенные Штаты являются лидерами по поставкам сжиженного природного газа и намерены не просто сохранять, но и наращивать свою долю на мировом рынке СПГ.

Проект НОВАТЭКа по экспорту сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» реализуется на Ямале. Всего планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 млн т каждая. Запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй – на 2024, а третьей – на 2025. ООО «Арктик СПГ-2», которое ведет строительство объектов, в начале ноября попало в «черный список» США. Американский минфин установил 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с ООО «Арктик СПГ-2».

В настоящее время в России действуют два крупнотоннажных СПГ-проекта – «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», два среднетоннажных – завод на компрессорной станции «Портовая» и «Криогаз-Высоцк», а также 18 малотоннажных заводов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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