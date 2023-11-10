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Пятница, 10 ноября 2023, 16:45 мск

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Криптобиржа Binance прекращает поддержку рублевых депозитов

Крупнейшая биржа цифровых валют Binance прекратит поддержку рублевых депозитов с 15 ноября. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

«Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 года, – говорится в сообщении. – Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии».

В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Binance объявила о своем уходе из России. Свой российский бизнес она продала компании CommEX. Отмечается, что с целью обеспечения планомерного перехода пользователей на другую платформу «процесс отключения займет до одного года».

При этом в компании заверили, что все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.

Ранее WSJ сообщала, что Binance допускает полный уход из России на фоне подозрений в использовании площадки для обхода санкций и расследования, начатого Минюстом США.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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