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Четверг, 16 ноября 2023, 14:23 мск

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Bloomberg: Восстановление российской экономики под санкциями превзошло ожидания

Российская экономика гораздо быстрее и лучше адаптировалась к санкциям, чем ожидали аналитики. Об этом пишет Bloomberg.

«Экономический рост России и растущий потребительский спрос, подкрепленный значительными государственными расходами, позволили таким предприятиям, как банки, автопроизводители и авиакомпании, найти способы справиться, а в некоторых случаях и процветать, несмотря на ограничения США и Европы, направленные на подрыв экономики», – говорится в публикации.

Годовой рост экономики России ускорился с 4,9% до 5,5% в третьем квартале этого года и значительно превзошел ожидания всех опрошенных экономистов. «Результат – самые быстрые темпы роста за более чем десятилетие, не считая всплеска, когда Россия вышла из карантина из-за Covid», – отмечает агентство.

Банковский сектор России представляет собой один из самых ярких примеров того, как экономика преодолела удар санкций. После почти нулевого падения в первый год после начала СВО прибыль российских кредитных организаций может составить более 3 трлн рублей в 2023 году.

Продажа энергоносителей сохранила важнейший источник доходов для правительства, в результате чего бюджет находится в лучшей форме, чем прогнозировали официальные лица, несмотря на растущие военные расходы. Таким образом, российская экономика почти восстановилась до докризисного уровня, практически нивелировав весь удар санкций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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