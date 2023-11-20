Россия рискует потерять 4% мирового рынка из-за санкций против «Арктик СПГ 2»

«Арктик СПГ 2» способен покрыть до 4% потребностей мирового топливного рынка. Санкции США против проекта грозят убытками не только Москве, но и западным партнерам Вашингтона.

Полная мощность трех линий проекта «Арктик СПГ 2» составит 19,8 млн тонн топлива в год. Это около 3-4% от мирового рынка, отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Старт первой линии запланирован до конца года, начало отгрузки – на 2024 год, передает РИА Новости.

США намерены не только лишить доходов стратегического противника – Россию, но и заработать на провале всех конкурентов, включая своих союзников, пишет Myśl Polska. Почти половина «Арктик СПГ 2» принадлежит зарубежным партнерам «Новатэка»: французской Total, японским Mitsui и Jogmeg, китайским CNPC и CNOOC.

Штаты уже поставили Европу в зависимость от своего СПГ, строительство в мире новых терминалов станет угрозой доходам Вашингтона. Американцы используют весь накопленный опыт борьбы с конкурентами: санкции, заградительные пошлины, судебные иски.

Аналитики спрогнозировали, что партнерам придется торговаться, чтобы уйти из-под санкций против российского проекта. Япония уже лидирует по объему вложений в госбумаги США, но ей придется инвестировать еще больше. Францию могут заставить покупать по 15 млн тонн СНГ из США после 2030 года, чтобы не лишиться вложений в «Арктик СПГ 2».

Напомним, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт назвал «критически важным» задушить санкциями российский проект «Арктик СПГ-2». Вашингтон заявил, что работает над ограничениями вместе с партнерами по «Группе семи».

Москва, Наталья Рязанова

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