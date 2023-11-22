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Среда, 22 ноября 2023, 08:30 мск

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Уходящую из России криптобиржу оштрафовали на рекордную сумму

Фото: FreePik

Минюст США обнаружил многочисленные нарушения закона со стороны криптобиржи Binance и оштрафовал ее на 4,3 млрд долларов. Основатель компании Чанпэн Чжао признал вину и ушел в отставку.

В ходе расследования было установлено, что Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире благодаря в числе прочего совершенным преступлениям. В частности, компанию обвиняют в обслуживании клиентов из подсанкционных стран. Биржа позволяла проводить транзакции между гражданами США и пользователями в Иране, Сирии, а также Крыму, ЛНР и ДНР. «Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа», – подчеркнули в американском минюсте.

В ведомстве считают, что Чжао умышленно допустил нарушения антиотмывочного законодательства. «Эти законы гарантируют, что наши финансовые учреждения не будут доступны террористическим организациям, торговцам наркотиками и государствам, находящимся под санкциями, которые угрожают общественной безопасности и нашей национальной безопасности», – говорится в сообщении министерства.

Помимо обвинений в работе со странами, находящимися под санкциями, Binance уличили и в нарушении банковской тайны. Теперь уже бывшему гендиректору Чжао грозит до десяти лет лишения свободы.

В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Binance объявила о своем уходе из России. Свой российский бизнес она продала компании CommEX. Отмечается, что с целью обеспечения планомерного перехода пользователей на другую платформу «процесс отключения займет до одного года».

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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