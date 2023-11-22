Запад скупает дешевое зерно и продает с наценкой нуждающимся странам

Западные страны покупают дешевое зерно, чтобы потом дороже перепродать нуждающимся государствам. Об этом завил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Западные страны продолжают свою политику по скупке дешевого зерна, чтобы затем переработать и продать его с добавленной стоимостью нуждающимся странам», – сказал он на посольском круглом столе по проблематике продовольственной безопасности.

Кроме того, как указал Вершинин, попытки Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились. В рамках зерновой сделки большая часть украинского зерна попадала в западные государства, а главная цель сделки – поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, – так и не была реализована.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский раскритиковал Министерство сельского хозяйства за неразумную ценовую политику, из-за которой российский бюджет и аграрный сектор страны теряют доходы. По оценке эксперта, повышение цен на топливо в период осенней посевной приведет к росту, как минимум, на 30% цен на зерно в следующем году.

Москва, Зоя Осколкова

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