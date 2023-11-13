Дисконт на экспорт и внутренний рост цен на 30%: в Зерновом союзе назвали политику Минсельхоза РФ неразумной

Российский бюджет и аграрный сектор страны теряют доходы на фоне неразумной ценовой политики министерства сельского хозяйства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, повышение цен на топливо в период осенней посевной приведет к повышению, как минимум, на 30% цен на зерно в следующем году.

«Много было разговоров о том, что сейчас вот меры приняты и на биржах цены на топливо снизились. Они (цены) на физическом рынке не снизились вообще. Вот было 80 с копейками, так и есть на текущий момент. Что там на бирже кто-то сторговал по 60 рублей – для крестьян это недоступная цена. Может, на заправках это как-то и сказалось, для населения, но мы не можем покупать топливо на заправках. Для крестьян цена так и застряла на 80 рублях. Это приводит к тому, что мы закладываем под будущий урожай другую себестоимость. По нашим оценкам, она будет, минимум, на 30% выше, чем зерно, полученное в текущем сезоне», – пояснил Злочевский.

Говоря об урожае текущего года, глава зернового союза отметил, что на цену оказывают давление рекордные показатели урожайности. «Урожай большой, и это давит на рынок, на цены и после небольшого отката цены опять вернулись к падению… Даже тренды последних двух недель на укрепление рубля не компенсируют стоимостные показатели никак», – констатировал он.

«Продолжается тенденция – на фоне очень позитивных результатов деятельности аграриев очень плохая экономическая ситуация. В кармане у крестьян не сахар. И сколько еще это будет длиться, тоже пока большой вопрос», – добавил Злочевский.

По его словам, на цены сельхозпродукции и производства влияет ещё один негатив – «вернулся дисконт вместе с рисками по нашим отгрузкам». «В последние недели у нас снизились темпы отгрузок на экспорт достаточно серьезно. Если за первые 10 дней ноября в прошлом сезоне мы отгрузили почти 2,4 тысячи тонн, то в этом 1,7 тысячи экспорт составил. Это серьезное снижение темпов. В чем причина главная? Минсельхоз диктовал цены экспортерам – в тендерах различных все российские поставщики выставлялись по одной цене $270 за тонну. Но в рынке нет этой цены, никто не покупает, поэтому у нас никто в этих тендерах не купил. Сорвался контракт по этой причине на 450 тысяч тонн… Сейчас вроде от 270 отказались, опустились на 250 по негласным распоряжениям – экспортерам запрещено продавать дешевле $250, но наш фобинг сегодня стоит $228», – уточнил он.

«В результате вернулся дисконт наш, от которого мы вроде бы избавились. То есть страна теряет деньги, крестьяне теряют деньги и во многом, это следствие не очень разумной политики по управлению ценами на рынке», – полагает эксперт.

«Плюс к этому, ещё риски добавились по отгрузкам на малой воде. Очень сильные простои судов в Керченском проливе из-за досмотров прохода под Крымским мостом. У отдельных компаний, которые отгружают по малой воде, все идет со свистом и простоев нет. Что, там лучше готовятся что ли по безопасности к этим досмотрам? Нет, это просто значит, там есть договоренности с чиновниками, которые производят все эти операции досмотра и там идут дополнительные затраты, но зато экономится на дальнейшем, а у кого-то все это на простоях стоит. Ну все по-нашенски сделано, в наших традициях. В итоге это приводит к тому, что наши отгрузки оцениваются дешевле», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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