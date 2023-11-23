Нефтегазовые доходы России упали до минимума с 2007 года

Доля нефтегазовых доходов составила 28% в бюджете РФ по итогам трех кварталов 2023 года. В абсолютном выражении доходы упали в полтора раза, на 2,9 трлн рублей и составили 5,58 трлн рублей. Это минимальный показатель с 2007 года, пишет РБК со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты.

В январе-сентябре доходы от продажи нефти и газа составили 28,3% всех поступлений в бюджет. Это на 15 п.п. меньше прошлогоднего уровня. Только в 2020 году ситуация была схожей: доля нефтегазовых доходов составила 29%.

Аудиторы назвали причины падения этой статьи доходов: снижение цен на нефть марки Urals и природный газ, проведение налогового маневра в отрасли.

Средняя цена на нефть в декабре 2021 года – августе 2022 года составляла 82,9 доллара за баррель, а в тот же период 2023 года упала до 55,9 доллара. Сборы НДПИ на нефть и газ уменьшились на 1,45 трлн рублей. Изменился объем и структура добычи нефти, что повлияло на поступления в бюджет. Ожидается, что к концу года в России годовая добыча составит 527 млн тонн – на 2% меньше прошлогоднего уровня, в том числе, в рамках соглашения ОПЕК+.

Ставки вывозной таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты снизили вдвое в рамках налогового маневра, с 52 долларов за тонну до 21,4 доллара за тонну. Кроме того, некоторые месторождения продолжают переход на режим НДД, при котором платят налог в 50% дохода от месторождения за вычетом расходов на добычу и логистику. Это также повлияло на сбор НДПИ. Поступления в бюджет по НДД за три квартала упали вдвое к показателю 2022 года, до 704 млрд рублей.

По данным Минфина РФ, в сентябре Россия недополучила 114,76 млрд рублей нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема. По итогам октября отклонение фактически полученных доходов от ожидаемых составило 37,8 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»