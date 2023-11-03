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Пятница, 3 ноября 2023, 14:13 мск

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Минфин РФ сообщил о нефтегазовых доходах выше ожидаемого уровня

Отклонение фактически полученных Россией нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября 2023 года составило 37,8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Согласно расчетам минфина, в ноябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в размере 583,3 млрд рублей.

В этой ситуации, как уточнило министерство, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 621,1 млрд рублей. «Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2023 года по 6 декабря 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 29,6 млрд руб», – говорится в сообщении.

По итогам сентября федеральный бюджет недополучил 114,76 млрд рублей нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема. Минфин прогнозировал, что в октябре объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 513,48 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ, Нефть и газ,