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Воскресенье, 26 ноября 2023, 19:14 мск

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Китайское направление: «Газпром» установил новый исторический рекорд по поставкам «голубого топлива»

Российский «Газпром» установил новый исторический рекорд по суточным объемам поставок «голубого топлива» в Китай. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«25 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – отчиталась пресс-служба «Газпрома», вновь не уточнив данные о поставках.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Накануне «Газпром» сообщал о достижении исторического рекорда по суточным поставкам «голубого топлива» по итогам 23 ноября. Объемы экспорта компания также не уточнила.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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