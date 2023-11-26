Китайское направление: «Газпром» установил новый исторический рекорд по поставкам «голубого топлива»

Российский «Газпром» установил новый исторический рекорд по суточным объемам поставок «голубого топлива» в Китай. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
«25 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – отчиталась пресс-служба «Газпрома», вновь не уточнив данные о поставках.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
Накануне «Газпром» сообщал о достижении исторического рекорда по суточным поставкам «голубого топлива» по итогам 23 ноября. Объемы экспорта компания также не уточнила.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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