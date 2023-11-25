«Газпром» сообщил о рекордных поставках «голубого топлива» в Китай

Российский «Газпром» отчитался об историческом рекорде по суточным поставкам «голубого топлива» в Китай.

«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – говорится в сообщении «Газпрома».

В компании пояснили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Объемы поставок не уточняются.

Москва, Светлана Антонова

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