«Газпром» сообщил о рекордных поставках «голубого топлива» в Китай

Российский «Газпром» отчитался об историческом рекорде по суточным поставкам «голубого топлива» в Китай.
«23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – говорится в сообщении «Газпрома».
В компании пояснили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
Объемы поставок не уточняются.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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