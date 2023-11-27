В России разработают программу по ликвидации «кладбищ» кораблей

Правительство РФ разрабатывает программу утилизации затонувших судов по всей стране. «Кладбища» кораблей мешают судоходству и рыбоводству, ухудшают городскую среду и негативно влияют на качество жизни граждан. Об этом сообщает РБК.

По данным властей, в России насчитывается не менее 1 тысячи затопленных судов. Большая их часть находится на Дальнем Востоке, где в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», учрежденного в 2021 году, до конца 2024-го планируется поднять и утилизировать 213 затонувших кораблей в шести субъектах. Объем финансирования на «генеральную уборку» на суше и на море на период 2022-2024 годов был определен на уровне 20 млрд рублей, из них непосредственно на подъем и утилизацию затонувших судов – более 1 млрд рублей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, поручила проработать меры, которые позволили бы расширить проект на всю страну. В частности, профильным министерствам и службам (Минтрансу, Минприроды, МЧС, ФСБ, Росимуществу и другим) поручено провести «инвентаризацию имущества, затонувшего во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне» и предложить правительству, как его ликвидировать в составе федеральных проектов до 2030 года, а также из каких средств это может быть профинансировано. Кроме того, требуется разработать изменения в законодательство, которые необходимы для «уточнения порядка и требований к удалению затонувшего имущества».

Согласно Гражданскому кодексу, затопленные суда – это недвижимое имущество. В связи с этим был введен запрет и штрафы для судовладельцев на умышленное затопление судна, а также разработаны требования по подъему и утилизации кораблей. В свою очередь в Росморречфлоте указали на то, что большинство затонувших судов – безхозяйные, какой они формы собственности зачастую неизвестно, что осложняет вопрос их утилизации.

Москва, Зоя Осколкова

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