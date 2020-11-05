У России нет денег на ликвидацию кладбища затонувших кораблей на Дальнем Востоке

Министерство транспорта не может найти источники финансирования на мероприятия по подъему и утилизации судов, затонувших на Дальнем Востоке. Затонувшие корабли мешают безопасному судоходству и создают экологические риски, так как часто являются источниками утечек топлива.

Наиболее остро стоит проблема в бухте Нагаева в Магаданской области, пишет РБК. Здесь выявлено 21 затонувшее судно: пять из них принадлежат Минобороны, четыре – Росимуществу, остальные не имеют собственника или он неизвестен. Еще в 2014 году решить проблему с кладбищем кораблей поручил президент Владимир Путин.

В целом в акваториях Дальневосточного федерального округа. Всего обнаружено 580 затопленных судов 235 из которых необходимо поднять и утилизировать в первую очередь. Минтрансу, Минфину и другим профильным ведомствам (Минприроды, Минобороны и Росимущество), а также «Роскосмосу» поручено разработать план мероприятий по подъему и утилизации затонувших на Дальнем Востоке судов, в том числе бесхозяйных.

По итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, Минтранс заключил, что денег на мероприятия по утилизации нет. Согласно законодательству заброшенные корабли – это недвижимое имущество, заниматься их подъемом и ликвидацией должны собственники. Зачастую владельцев этих судов найти не удается, многие из них являются банкротами. «Публичный собственник в лице, например, Росимущества тоже не знает, что с этими кораблями делать. Муниципалитеты самостоятельно с такой задачей не справятся», – заключила Абрамченко.

Вице-премьер предлагает рассмотреть возможность исключения из реестра затонувших в бухте Нагаева судов для прекращения их правового статуса в качестве недвижимого имущества. Это позволит их считать металлоломом. В этом случае высока вероятность, что сборщики лома возьмут на себя подъем и утилизацию кораблей для их дальнейшей переработки.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 04.11.20

На Камчатке нашли тело 8-летнего мальчика со следами укусов. / «Проводим обсуждение»: минтруд РФ пообещал разобраться с зарплатой учителей. / В Совете Федерации обвинили минздрав РФ в срыве поручения Путина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»