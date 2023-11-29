Теперь во Франции: фермеры призвали остановить экспорт с Украины

Французские фермеры призвали власти запретить ввоз сахара с Украины в Европу. Производители сахарной свеклы рискуют остаться без прибыли из-за наплыва дешевых украинских продуктов, пишет Bloomberg.

Украина отправляет в Европу все больше своей продукции, пользуясь беспошлинным режимом торговли. По оценке группы производителей CGB, в сезоне 2023-2024 годов только сахара в Европу прибудет 700-800 тыс. тонн.

Французские производители сахарной свеклы боятся лишится прибыли даже в условиях высоких цен на сахар. Закупочная цена на белый сахар в Евросоюзе достигла 10-летнего максимума и превысила 800 евро за тонну.

Фермеры призвали власти ЕС закрыть доступ украинской сладости в регион и отправлять ее на другие рынки. Производители потребовали от Еврокомиссии план регулирования ситуации.

Ряд стран Восточной Европы закрыл рынки для украинского зерна с весны 2023 года. Власти Польши, Словении, Румынии и Венгрии пошли против политики ЕС, чтобы сохранить собственное сельское хозяйство. Решение болгарского правительства снять запрет вызвало массовые акции протеста по всей стране.

Париж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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