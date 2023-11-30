Дефицит бюджета РФ уменьшился до 1,05 трлн рублей по итогам 10 месяцев

Дефицит бюджета РФ по итогам 10 месяцев 2023 года составил 1,05 трлн рублей, хотя ранее Минфин оценил исполнение бюджета с дефицитом в 1,235 трлн рублей, пишет «Интерфакс». По данным Минфина, на 9 ноября доходная часть бюджета исполнена на 22 906,9 млрд рублей.

Минфин на своем сайте указал, что на 9 ноября расходная часть бюджета исполнена в сумме 25 023,4 млрд рублей, т.е. дефицит составил 2 116,5 млрд рублей. Согласно прогнозу, в бюджет должны поступить еще 3 223,4 млрд рублей доходов, а потратить предстоит 7 482,2 млрд.

По оценкам агентства, дефицит бюджета уменьшается. В октябре бюджет исполнен с профицитом в 400 млрд рублей. В январе-октябре разница между доходами и расходами в российском бюджете составила 1,05 трлн рублей, хотя Минфин ожидал 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

В июле министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал, что по итогам 2023 года дефицит бюджета РФ составит 2-2,5% ВВП. Он отметил, что доходная часть наполняется лучше, чем предсказывали специалисты.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом, а июльский баланс оказался на 458 млрд рублей лучше прошлогоднего.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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