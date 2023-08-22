Путин оценил состояние российской экономики и госбюджета

В России наметился устойчивый экономический рост. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства подчеркнул, что прогнозы западных экспертов о крахе российской экономики не сбылись.

«Да, несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских предпринимателей, компаний. Мы с вами об этом знаем, вместе занимались преодолением этих трудностей. Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы», – подчеркнул Путин.

Глава государства обратил внимание, что во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. «Причём более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа. Если в целом промышленное производство во втором квартале выросло на 6,3 процента, то обрабатывающие производства выросли на 11,3 [процента]», – уточнил он.

По его словам, текущая бюджетная ситуация в РФ в целом устойчивая и не несет рисков макроэкономической стабильности.

«Во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 миллиарда рублей. В июле баланс бюджета оказался на 458 миллиардов рублей лучше, чем год назад. Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведён с профицитом, а в целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне – около двух процентов ВВП», – сообщил Путин.

Москва, Светлана Антонова

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