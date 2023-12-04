85% российских компаний столкнулись с кадровым голодом

Подавляющее большинство российский компаний (85%) ощущают кадровый голод. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Об отсутствии дефицита рабочей силы заявили лишь в каждой десятой компании (11%), еще 4% затруднились с ответом.

Число вакансий за год выросло более чем в полтора раза (+57%), в то время как соискателей стало меньше на 2%, приводит данные исследования РБК. В результате конкурс на вакансию снизился на треть, а подбор персонала значительно усложнился.

В числе самых дефицитных профессий упомянуты квалифицированные рабочие, водители грузовиков, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

Активнее всех ищут новых сотрудников промышленные предприятия: за год количество размещенных ими объявлений о вакансиях выросло более чем в 2,2 раза (+122%). Наиболее высокий спрос на персонал отмечен на промышленных предприятиях в машиностроении, металлургии, производстве промышленного оборудования, металлических изделий, а также в пищевой промышленности, где зафиксирована острая нехватка квалифицированных рабочих, ИТР и мастеров цехов.

Специалисты также обратили внимание на продолжающееся «старение» рабочих кадров. Только за последний год средний возраст тех, кто ищет работу, увеличился на два-три года. В частности, средний возраст претендентов на должность наладчиков оборудования вырос с 43 до 46 лет, водителей грузовиков – с 42 до 44 лет, грузчиков – с 32 до 35 лет.

При этом новой реальностью на рынке авторы исследования назвали практически полное исчезновение задержек зарплат и сокращений персонала. Так, 98% участников опроса сообщили, что зарплаты в их компании платят вовремя, об отсутствии сокращений заявили 93% опрошенных.

В ноябрьском опросе SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала, из 224 городов России. Исследователи также использовали информацию из базы данных сервиса, включающей более 30 млн резюме.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что общий дефицит кадров в ряде отраслей российской экономики к 2030 году может достичь 2 млн человек. Самая большая востребованность кадров ожидается в обрабатывающей промышленности, а также в сфере транспорта и логистики.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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