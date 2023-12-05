Вылов рыбы в России превысил показатель 2022 года

Вылов рыбы в России по итогам 11 месяцев превысил показатель за весь 2022 год. С января по ноябрь рыбаки добыли 4 944,1 тыс. тонн водных биоресурсов, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

«С начала года по 27 ноября российские рыбаки добыли 4 944,1 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 9,6% больше аналогичного периода прошлого года и на 0,05% – годового объема 2022 года», – говорится в сообщении.

Некоторых рыб добыли меньше, других больше. Объем вылова хамсы просел на 40,4% до 9,3 тыс. тонн, трески – на 18% до 354,9 тыс. тонн. Добыча тихоокеанского лосося выросла на 123,7% до 608,7 тыс. тонн, а сардины иваси – на 81,3% до 482,1 тыс. тонн.

По данным ВАРПЭ, производство рыбопродукции выросло на 10% и составило 2,9 млн тонн. Еще не всю продукцию привезли в порты, порядка 264,6 тыс. тонн остаются на судах, которые находятся в море.

Рыбаки предупредили о подорожании промысла из-за пошлин на судовое топливо. В первую очередь это повлияет на стоимость недорогой рыбы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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