В России могут вырасти цены на рыбу из-за пошлин на судовое топливо

Рыбаки предупредили о подорожании промысла из-за пошлин на судовое топливо. В первую очередь это повлияет на стоимость недорогой рыбы. В Росрыболовстве обещали проработать вопрос.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое топливо от применения повышающих коэффициентов при расчете вывозных пошлин, передает РБК. Постановление правительства от 5 октября скорректировало подход к определению ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды нефтепродуктов. Теперь на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент – 50 тысяч рублей за тонну.

«Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями», – отметили в ассоциации.

На долю судового топлива приходится до 30% себестоимости рыбной продукции, оценивают в ВАРПЭ. «Установление пошлины повлечет увеличение доли топлива в себестоимости производства рыбной продукции до 44% и увеличение самой себестоимости рыбной продукции в среднем на 29%», – предупреждают в рыбопромышленники. Больше всего увеличение затрат отразится на промысле социально значимых и доступных по цене широким слоям населения видов рыбы – сельди, сардины иваси, путассу и мойвы.

В Росрыболовстве знают о сложившейся ситуации и согласны с тем, что нововведение влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на промысловые компании. Вопрос об исключении повышающего коэффициента на вывоз судового топлива за пределы таможенной зоны России требует дополнительного детального изучения и принятия решения, которое позволит нивелировать негативное влияние на промысловые компании, добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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