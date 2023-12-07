Объем торговли России и Китая превысил плановые 200 млрд долларов

Товарооборот Китая и России еще до конца года превысил установленную лидерами обеих стран планку в 200 млрд долларов. По итогам 11 месяцев взаимные поставки товаров достигли 218,17 млрд долларов, установив абсолютный рекорд, следует из данных главного таможенного управления КНР.

Объем торговли вырос на 26,7% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Китай купил российских товаров на 100,33 млрд долларов, на 50,2% больше прошлогоднего уровня. Экспорт китайских товаров в Россию составил 117,84 млрд и вырос на 11,8%.

По итогам ноября товарооборот между Москвой и Пекином составил около 21,5 млрд долларов, из которых 11,2 млрд пришлось на российский импорт, а 10,3 млрд – на китайский экспорт.

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил, что не только политическое доверие Китая и России углубляется, но и торговля стремится к рекордным объемам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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