Продуктовая корзина подорожала на 5,3% за год

Стоимость минимального набора продуктов на месяц для одного человека в ноябре 2023 года подорожала на 5,3% по сравнению с уровнем прошлого ноября. В разных регионах продуктовая корзина обойдется в разные суммы, кое-где они отличаются более, чем вдвое, следует из данных ассоциации Руспродсоюз.

В продуктовую корзину вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, муку, крупы, сахар, овощи.

«Набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 рубля», – цитирует сообщение ассоциации ТАСС.

Стоимость минимального набора продуктов меньше всего стоила для жителей Белгородской области – 4 783,9 рубля и Мордовии – 4 795,2 рубля. Самой дорогой продуктовая корзина оказалась для жителей Чукотки – 15 184,6 рубля и Магаданской области – 10 380,9 рубля.

Москвичам в ноябре минимальный набор продуктов обошелся в 6 992,6 рубля, петербуржцам – в 6 455,6 рубля. На Кубани тот же набор продуктов стоил 5 965,3 рубля, в Татарстане – 4 980,5 рубля, в Красноярском крае – 6 703,2 рубля.

Генпрокуратура начала проверку на фоне роста цен на столовые яйца. По данным ведомства, подорожание в среднем превысило 40 %.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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