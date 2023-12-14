Производство красной икры достигло 13-летнего максимума

Объем производства красной икры в России по итогам 10 месяцев составил 22 288,09 т. Это максимум с 2010 года, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

По сравнению с тем же периодом 2022 года производство выросло в 2,6 раза. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2021 году: за 10 месяцев года произвели 21 568,76 т икры лососевых рыб.

«Показатель этого года на 10% превысил рекорд 2018-го, когда объем добычи тихоокеанских лососей стал самым большим за всю историю наблюдений. В этом году наши рыбаки добыли около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По итогам года объем производства икры может превысить 25 тыс. тонн», – пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Информационное агентство по рыболовству спрогнозировало рост цен на красную рыбу и икру на 10-15% к Новому году.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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