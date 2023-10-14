Эксперт ожидает рост цен на красную икру до 15% к Новому году

Россиянам предрекли рост цен на рыбу лососевых пород и красную икру к Новому году. Подорожание может составить порядка 10-15%. С таким прогнозом выступил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

«Россия может уронить цену рыбы, но регулятор (Росрыболовство – прим. ред.) этим не занимается вообще. В Министерстве сельского хозяйства есть целый департамент регулирования продовольственного рынка. Они не исполняют возложенных на них государством функций по регулированию потребительского продовольственного рынка. Регулятор ничего не делает, потому происходят стремительный рост цены и катастрофическое падение потребления. Рыба будет дорожать, в том числе и лососевые, они еще больше подорожают», – заявил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что также вырастет в цене красная икра, на которую увеличивается спрос по мере приближения Нового года. Этот продукт, как ожидает Савельев, подорожает на 10-15%.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников заявили о трехкратном падении прибыли рыбаков по итогам первого полугодия 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые шесть месяцев текущего года сектор рыбодобычи в РФ заработал 38,5 млрд рублей против 117,3 млрд рублей в 2022 году.

Глава ассоциации Герман Зверев отметил, что в 2023 году ситуация ухудшилась из-за снижения экспортных цен на основные виды российской рыбопродукции, роста логистических расходов, в том числе из-за высоких цен на топливо.

Москва, Наталья Петрова

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