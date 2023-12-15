В России продлили на 2024 год мораторий на проведение проверок бизнеса

Правительство РФ продлило еще на год действие моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, мораторий себя хорошо зарекомендовал и позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. «Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», – сказал глава правительства.

Продлить ограничения в конце ноября предложил президент Владимир Путин. Тогда в ходе обсуждения вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что послабления по плановым проверкам рассчитаны до 2030 года, тогда как по внеплановым – только до конца нынешнего.

Мораторий не действует на объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. Кроме того, внеплановые проверки можно проводить при наличии информации, которая позволяет сделать вывод, что допускается какое-то нарушение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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