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Среда, 22 ноября 2023, 17:41 мск

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В России продлят мораторий на внеплановые проверки бизнеса – поручение Путина

Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на внеплановые проверки предприятий и предпринимателей. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.

В ходе обсуждения глава вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что послабления по плановым проверкам рассчитаны до 2030 года, тогда как по внеплановым – только до конца нынешнего. «Михаил Владимирович, может, нам на 2024 год продлить мораторий?» – предложил президент (цитата по ТАСС), обращаясь к главе правительства Михаилу Мишустину.

Премьер-министр со своей стороны пояснил, что такая возможность уже обсуждалась, и даже, например, Генпрокуратура предлагала предусмотреть «больший срок». По его словам, нужно окончательно определить, на какой период будет продлеваться мораторий. «Ну, прокуратура всегда предлагает больший срок, – пошутил Путин. – А мы с вами должны определить, какой является оптимальным».

Мишустин заметил, что в этом случае предложение Генпрокуратуры о продлении моратория – тенденция противоположная обычной. «Давайте на 2024-й продлим [мораторий]», – резюмировал глава государства, отметив, что это решение не касается «объектов высокого риска, чрезвычайно высокого».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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