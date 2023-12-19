Западные компании оставили в России $103 млрд после ухода

Уход с российского рынка обошелся западным компаниям в 103 млрд долларов, оставшихся в России, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Отечественная экономика за год выросла на 3,5%, а в Европе ожидается рецессия, отметил он.

Евросоюз действует «под диктовку США», не задумываясь об ущербе для собственных стран. Таким решением стало одобрение 12-го пакета антироссийских санкций, отметил Володин.

«Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию. Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 млрд долларов. Эти деньги остались в России», – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале.

По подсчетам Володина после принятия нового санкционного пакета число ограничений в отношении России достигло 18 772. Но это не принесло большого ущерба российской экономике: по итогам 2023 года ВВП России покажет рост в 3,5%.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что за 10 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,2%. Экономика России является крупнейшей экономикой Европы и по темпам роста опережает ведущие страны Евросоюза.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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