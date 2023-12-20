Мишустин оценил совместные проекты России и Китая в 20 трлн рублей

Отношения России и Китая справились с вызовами и вышли на новый уровень, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Москва и Пекин ведут совместные проекты почти на 20 трлн рублей, передает пресс-служба правительства РФ.

Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили экономическое сотрудничество двух стран во время переговоров в Китае.

«В текущем году торгово-экономическое сотрудничество вышло на новый уровень. Взаимный товарооборот составил почти 18 трлн рублей, или 1,5 трлн китайских юаней. В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей, или около 1,6 трлн юаней», – сказал Мишустин во время встречи.

Россия и КНР проводят более 90% платежей в национальных валютах: рублях и юанях. Мишустин подчеркнул, как важно и дальше укреплять «всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие» двух стран.

Председатель Си отметил, что задача довести объём двусторонней торговли России и КНР до 200 млрд долларов выполнена с опережением. Уже по итогам 11 месяцев текущего года объем торговли между Россией и КНР достиг 218,2 млрд долларов США.

«С опережением выполнена поставленная пять лет назад задача – довести объём двусторонней торговли до 200 млрд долларов. У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам», -заявил китайский лидер.

По его мнению, это показывает высокую стрессоустойчивость российско-китайского сотрудничества и его широкую перспективу.

В первом полугодии объем торговли России и Китая вырос на 40,6%, до 114,547 млрд долларов. Пекин нарастил экспорт на 78,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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