Бюджет РФ получил 30 трлн рублей благодаря сделке ОПЕК+

Доверительное сотрудничество с членами ОПЕК оказалось очень полезным для России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Сделка ОПЕК+ принесла бюджету РФ 30 трлн рублей.

Он подчеркнул, что впервые дает оценку сотрудничества внутри группы.

«Она уже принесла 30 трлн рублей в бюджет. Это больше, чем 300 млрд долларов наших активов, которые были заморожены за рубежом. И все это результат очень плотного доверительного сотрудничества Саудовской Аравии с другими членами ОПЕК+», – сказал Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

Страны ОПЕК+ в июне продлили сделку по сокращению добычи нефти на 2024 год до общего уровня в 40,46 млн баррелей в сутки. Участники договорились с начала 2024 года снизить квоты еще на 1,4 млн баррелей в сутки. Россия, Саудовская Аравия и еще несколько стран-участниц взяли на себя добровольные обязательства по дополнительному сокращению добычи, всего на 1,66 млн баррелей в сутки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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