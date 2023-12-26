Силуанов оценил дефицит бюджета 2023 года в 1,5% от ВВП

Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года будет близок к плановому значению в натуральном выражении, но меньше ожидаемого в процентном отношении к ВВП, спрогнозировал министр финансов Антон Силуанов. После первого полугодия дефицит ожидался выше 2% от ВВП, но по итогам года не превысит 1,5%.

«Планировали на текущий год дефицит 2,9 трлн рублей, этот же показатель мы ожидаем по году. У нас увеличились расходы в связи с новыми задачами, но и подросли доходы. В процентном отношении к ВВП, конечно, будет меньше, чем 2%, ожидаем дефицит около 1,5%», – сказал министр в интервью «России 24».

Силуанов отметил, что большие расходы бюджета в начале года были вызваны опережающим финансированием. После того, как авансовые платежи прошли и средства начали осваивать, темпы расходования бюджетных средств снизились.

В июле глава Минфина РФ предсказал, что в конце года дефицит федерального бюджета составит 2-2,5% ВВП. Тогда же он отметил, что доходы поступают лучше, чем прогнозировали специалисты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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