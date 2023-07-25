Дефицит бюджета в 2023 году может превысить 2% от ВВП – Силуанов

По итогам 2023 года дефицит бюджета РФ составит 2-2,5% ВВП, считает министр финансов Антон Силуанов. Но доходы поступают лучше, чем прогнозировали специалисты, добавил он.

Доходные источники не от нефтегазовой отрасли находятся «в плюсе»: НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц. Поэтому Минфин не беспокоится о наполнении бюджета.

«Доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2%-2,5% ВВП», – сказал Силуанов в интервью «АиФ».

Он заверил, что у России достаточно ресурсов для плановых и дополнительных расходов. Хотя в последнее время из-за падения цен на топливо поступления от нефтегазовой отрасли снизились. Поступления в Фонд национального благосостояния почти не идут, наоборот, деньги из ФНБ тратятся.

Силуанов признал, что дефицит бюджета обходится Минфину «недешево». Емкость внутреннего рынка ограничена, и, чтобы продавать больше долговых бумаг, приходится давать больше доходности по ним.

«Сейчас за привлеченные деньги мы платим уже больше 11% за 10-летние бумаги. Если бы дефицит бюджета был меньше, то и брать в долг столько не понадобилось бы – стоимость займов была ниже. Тогда и на рынке кредитования ставки снизятся. Поэтому дефицит бюджета в конечном счете влияет на стоимость денег», – пояснил министр.

Россия не может использовать печатный станок, как это делают США при дефиците бюджета. Государственные бумаги покупают по всему миру, поскольку доллар и евро являются резервными валютами. Рубль такой валютой не является, поэтому Россия ищет инвесторов на внутреннем рынке.

«Их государственные бумаги покупают по всему миру. У нас – нет. Иностранцы ушли с нашего рынка, а это была четверть инвесторов в наши бумаги. Поэтому мы можем сейчас рассчитывать только на российские банки и внутренний рынок, емкость которого ограничена», – сказал Силуанов.

Российский бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам в 2022 году. Показатель вырос на 545 млрд рублей – на 27,5% по сравнению с данными за 2021 год.

По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы российского бюджета сократились на 47% и составили 3 382 млрд рублей по сравнению с прошлогодним уровнем.

Москва, Наталья Рязанова

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