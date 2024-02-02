ФАС возбудила антимонопольные дела на топливном рынке в 19 регионах РФ

Федеральная антимонопольная служба возбудила 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства на топливном рынке в 19 регионах РФ. Глава ведомства Максим Шаскольский заверил, что принят комплекс мер для сдерживания цен.

Чиновник отметил, что топливный рынок является социально значимым и власти приняли комплекс мер для сдерживания цен и для розничных покупателей, и для оптовых. Ведомство организовало мониторинг цен на АЗС.

«Проверяется экономическая обоснованность различных составляющих, которые включаются в конечную цену. В последнее время было возбуждено 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 19 регионах», – приводит слова Шаскольского «Интерфакс».

По данным Минэнерго, в 2023 году нефтяные компании нарастили производство бензина. Это помогло стабилизировать цены на топливо и избежать дефицита. В 2024 году также планируется увеличить объем производства топлива.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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